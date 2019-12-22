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Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, Samsun'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

22.12.2019 10:56 | Son Güncelleme: 22.12.2019 11:01 Kazada yaralanan yaşlı kadın hayatını kaybetti
'da meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan yaşlı kadın, 'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Çankırı'da 23 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Bursa'ya gitmek için yola çıkan Ali Ayeş idaresindeki kapalı kasa kamyonet, önüne çıkan araca çarpmamak için direksiyon kırdı. Kazada takla atan araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan sürücünün annesi Menşure Ayeş (87) Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. - SAMSUN

Çankırı, Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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