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Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklette bulunan iki kardeş, ağır yaralandı.

26.08.2019 10:42 Kazada yaralananların çocukları olduğunu görünce sinir krizi geçirdi


BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosiklette bulunan iki kardeş, ağır yaralandı. O sırada kaza yerinden geçen baba, kanlar içinde yatan çocuklarını görünce sinir krizi geçirdi.
Kaza, İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den İsaören Mahallesi yönüne giden Ahmet Bahadır Yeni'nin (15) kullandığı plakasız motosiklet, önündeki Nazmi Bencikli (45) yönetimindeki 16 KNL 48 plakalı kamyonetle çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten fırlayan sürücü ile arkasındaki kardeşi Bilal Yeni (11) tarlaya uçtu. Bu sırada tesadüfen olay yerinden aracıyla geçen Erhan Yeni, iki çocuğunun yaralı olduğunu görünce, "Bunlar benim çocuklarım" diyerek, sinir krizi geçirdi. Erhan Yeni çevrede bulunanlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralı kardeşler İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa

İnegöl, Bursa, Güncel

Kaynak: DHA

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