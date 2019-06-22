22.06.2019 13:51
Haberler » Güncel » Haber

Kazada yaralandı, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kazada yaralandı, 19 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

BURSA'da İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz (57) 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

BURSA'da İznik yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında şehir içi minibüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Erdan Kanyılmaz (57) 19 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ramazan Bayramı 'nın ilk gününde İznik yolu üzerinde seyir halinde olan Erdan Kanyılmaz idaresindeki 16 VH 297 plakalı motosiklet, 1 nolu aralık kavşağında Ahmet A.idaresindeki 16 M 8514 plakalı şehiriçi minibüsüne çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yaralanan motosiklet sürücüsü Erdan Kanyılmaz ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Başından yaralanan Kanyılmaz, buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa 'daki bir hastaneye sevkedildi. Yoğun bakımda tutulan Erdan Kanyılmaz bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Erdan Kanyılmaz'ın ölümü Yeniköy 'deki yakınları ve ailesini yasa boğdu. Kanyılmaz'ın bugün Yeniköy'de toprağa verileceği belirtildi.


- Orhangazi
Kaynak: DHA
Bursa , İznik , Güncel

Son Dakika Haberleri
15:33 TİSKİ, Yomra'da tahrip olan su şebekesi için seferber oldu
15:33 150 yıl hapisle aranırken yakalanan hükümlüden gazetecilere tehdit
15:33 Ordu'da eve yıldırım isabet etti
15:33 AFYONKARAHİSAR Nişanda havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 2 kişi toprağa verildi
15:33 ANTALYA Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu
15:32 Selin sürüklediği ağaç parçaları ve çöp, Sapanca Gölü'nü kapladı
15:32 Evinde ölü bulunan kadının vücudunda darp izlerine rastlandı/ Ek fotoğraf