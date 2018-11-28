Kazada Yaşamını Yitiren Öğretmen Anısına Çeşme Yaptırıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 12:14



28 Kasım 2018 Çarşamba 12:14

IĞDIR'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen Uğur Ağbaş (26) için okul bahçesine yaptırılan çeşme törenle açıldı.Iğdır Atatürk Ortaokulu'nda görevli Matematik öğretmeni Uğur Ağbaş, 2016 yılında, trafik kazasında hayatını kaybetti. Okulun sevilen isimlerinden biri olan öğretmen Uğur Ağbaş'ın adını yaşatmak için Türk Eğitim- Sen Iğdır Şubesi harekete geçti. Atatürk Ortaokulu Müdürü Fahrettin Demirel'in de desteğiyle Uğur Ağbaş'ın anısına okul bahçesine çeşme yaptırıldı. Çeşme, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, Türk Eğitim-Sen Iğdır Şube Başkan Ali Arslan, okul müdürü Fahrettin Demirel ve öğretmenlerin katılımıyla hizmete açıldı.İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesim Göksu, Uğur Ağbaş'ın sevilen bir isim olduğunu ifade ederek, "Elim bir trafik kazası onu aramızdan ayırdı. Anısına yaptırılan bu çeşmeden dolayı Türk Eğitim- Sen Iğdır şube başkanlığına ve Okul Müdürü Fahrettin Demirel'e teşekkür ediyorum" dedi.Türk Eğitim-Sen Iğdır Şube Başkan Ali Arslan, öğretmenin adını yaşatmak için çeşmeyi yaptıklarını söyledi.- Iğdır