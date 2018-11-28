Kazada Yaşamını Yitiren Uzman Çavuş, Toprağa Verildi

ZONGULDAK'ın Çaycuma
ilçesinde otomobiliyle ters yöne girip, balık yüklü TIR'a çarparak ölen Uzman Çavuş Erhan Adaşbay (29), Gökçebey
ilçesine bağlı Gaziler köyünde toprağa verildi.
Kaza, önceki gün Zonguldak- Bartın
Karayolu'nun Çaycuma ilçesi yakınlarında meydana geldi. Uzman Çavuş Erhan Adaşbay yönetimindeki 74 AC 370 plakalı otomobil, ters şeride girince karşı yönden gelen Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı balık yüklü TIR'a çarptı. Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde Dağ ve Komando
Tugayı'nda görevli piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Gökçebey ilçesi Merkez
Ulu Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Gökçebey Kaymakamı Ökkeş Furkan Karakut, Gökçebey Belediye Başkanı İsmet Karcı
, Gökçebey İlçe Jandarma
Komutanı Teğmen Emre Arslan
, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Adaşbay, kılınan cenaze namazının ardından Gaziler köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.
- Zonguldak
Çaycuma,Zonguldak
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:22