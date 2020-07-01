Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu, otomobili için gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü hurdaya dönen otomobili için gözyaşlarına boğuldu.

Kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu, otomobili için gözyaşlarına boğuldu
01.07.2020 08:39 | Son Güncelleme: 01.07.2020 08:46
Sivas'ta kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü hurdaya dönen otomobili için gözyaşlarına boğuldu.

Kaza, Akdeğirmen Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S.T. yönetimindeki 06 RJR 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü aracını ters dönmüş halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarına sarılarak teselli bulan sürücü işlemlerinin ardından başka bir araca bindirilerek götürüldü. Ters dönen otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Etiketler: Niksar, Sivas, 3. Sayfa, Haber
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