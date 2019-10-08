Haberler » 3. Sayfa » Kazadan kıl payı kurtuldular

Kazadan kıl payı kurtuldular

Ankara'da kontrolden çıkan ticari taksi kaldırımdaki beton bariyerlere çaptı.

08.10.2019 23:47Kazadan kıl payı kurtuldular
Ankara'da kontrolden çıkan ticari taksi kaldırımdaki beton bariyerlere çaptı. Kaza anında kaldırımda yürüyen 5 kişi beton bariyerlerin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu.

Olay, saat 08.00 sularında, Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir ticari taksi, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırıma ve kaldırımda bulunan beton bariyerlere çaptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi yola savrulurken, beton bariyerler ise parçalanarak etrafa saçıldı. Bu sırada kaldırımda yürüyen 2'si çocuk 2 kişi beton parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlara ilişkin görüntüler, güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - ANKARA

Altındağ, Ankara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
04:49 Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri çıkan yangında küle döndü
04:28 Yangın söndürme malzemesi satılan iş yeri yangında küle döndü
03:35 Mobilya atölyesinde korkutan yangın
03:30 Mobilya atölyesinde korkutan yangın
03:25 Suriye Milli Ordusu sınırda
03:19 Suriye Milli Ordusu sınırda
02:28 "Altınlarımı bulun" diye dakikalarca ağlamıştı, yakalanan soyguncuları affetti