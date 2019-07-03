03.07.2019 16:47
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Kazadan saatler sonra yaralı bulunan çocuk 3 gün sonra öldü

Kazadan saatler sonra yaralı bulunan çocuk 3 gün sonra öldü

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumartesi gecesi meydana gelen kazada yaralanan ve saatler sonra bulunarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk kazadan 3 gün sonra öldü.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde Cumartesi gecesi meydana gelen kazada yaralanan ve saatler sonra bulunarak hastaneye kaldırılan 5 yaşındaki çocuk kazadan 3 gün sonra öldü.

Nizip-Gaziantep D-400 karayolu üzerinde Cumartesi gecesi meydana gelen kazada, Celal Bozkurt. idaresindeki otomobil şarampole uçmuş, gece karanlığında fark edilemeyen otomobil sabah saatlerinde olay yerinden geçen sürücülerin dikkati sonucu görülmüştü. Kazada ağır yaralanan sürücü Celal Bozkurt ile 5 yaşındaki oğlu Mehmet Bozkurt, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Tedavisi Şehitkamil Devlet Hastanesinde süren minik Mehmet, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Mehmet Bozkurt'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Gaziantep, Nizip, 3. Sayfa

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