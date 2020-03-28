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Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen kişi, yara almaktan son anda kendini geriye atarak kurtuldu.

28.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:59
Kazadan son anda kurtulan yaya, güvenlik kamerasında

HATAY'ın Arsuz ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, yol kenarında bekleyen kişi, yara almaktan son anda kendini geriye atarak kurtuldu. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Höyük Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 2 katlı binadan çıkan ismi öğrenilemeyen kişi, caddeye adım attığı sırada iki otomobilin çarpışıp, üzerine geldiğini fark etti. Kendini geriye atarak son saniyede yara almaktan kurtulan kişinin sakinliği ise dikkat çekti. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

2 katlı binanın altındaki iş yerinin tentesinin zarar gördüğü kazada otomobil sürücüleri de yara almadı. Hasarlı iki otomobil, çekiciyle kaza yerinden alınıp, tamirhaneye götürüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Arsuz, Güncel

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