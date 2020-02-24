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Kazadan sonra kaçan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Ümmü Yeşil Tatlı'nın hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06Kazadan sonra kaçan sürücü tutuklandı
'nın ilçesinde Ümmü Yeşil Tatlı'nın hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Ortaca İlçe Komutanlığı ekipleri Ümmü Yeşil Tatlı'nın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinden kaçan aracın yerini ve sürücüsünü tespit etti. Çalışma başlatan ekipler, sürücü B.H.'yi, ilçe merkezinde yakaladı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan sürücü B.H., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil sürücüsü B.H.'nin, alkol nedeniyle daha önce ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Ümmü Yeşil Tatlı, Mergenli Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA

Jandarma, Ortaca, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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