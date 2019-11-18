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Kazaen kendisini vurdu

Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi kazaen kendisini vurarak yaralandı.

18.11.2019 16:56 | Son Güncelleme: 18.11.2019 16:56Kazaen kendisini vurdu
Giresun'un Dereli ilçesinde bir kişi kazaen kendisini vurarak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Güdül köyünde A.T. isimli şahıs ormanlık alanda yürüdüğü esnada çalılık alandan ses gelmesi üzerine kendisine ait ruhsatsız tabancasıyla havaya ateş etmek isterken dengesini kaybederek yere düştü.
Bu sırada silahın kazaen ateş alması sonucu A.T. sol bacağından vurularak yaralandı.
A.T., Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Kaynak: AA

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