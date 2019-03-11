Kazağını Yem Karma Makinesine Kaptıran Afgan Hayatını Kaybetti

Kırşehir
'in Boztepe
ilçesinde kazağını yem karma makinesine kaptıran Afgan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Üçkuyu
köyündeki bir çiftlikte işçi olarak çalışan Afganistan
uyruklu Sunnatullah Sıharifi (29), yem karma makinesine düşen kartonu almak isterken kazağını makinenin dişlilerine kaptırdı. Afgan işçinin çığlıklarını duyan çevredekiler, Sıharifi'yi bulunduğu yerden çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sunnatullah Sıharif'nin cenazesi, otopsi için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR
Boztepe, Kırşehir, İşçi, 3. Sayfa
Kaynak: İHA