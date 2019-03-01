Kazak Kültürü Kastamonu'da Yaşatılacak

Kastamonu
Üniversitesinde (KÜ) Kazak Kültür Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi.
İletişim Fakültesi binasında düzenlenen tören, Türkiye
ile Kazakistan
'ın milli marşlarının okunmasıyla başladı.
KÜ Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın
, Kazak öğrenciler tarafından sunulan gösterilerin ardından yaptığı konuşmada, Kastamonu
Üniversitesinin aynı zamanda bir Türkistan üniversitesi olduğunu söyledi.
Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi ile çalışmak için bir süre önce irtibat kurulduğunu anlatan Aydın
, şöyle devam etti:
"Bizim için ulu Türkistanımızın her karış toprağı mukaddestir, mübarektir. Kazakistan
da aynı şekilde bizim için mukaddestir, mübarektir. Kazakistan
'da yaşayan kardeşlerimiz de bizim için her türlü hizmete layıktır. Biz de üniversitemizin varoluşu devam ettikçe, Kastamonu Üniversitesi
var oldukça ve üniversitenin nefesi yettikçe her zaman sizler için elinden geleni değil, gelmeyeni de yapmaya çalışacağız. Sadece ortak diploma ya da öğrenci, hoca değişimiyle kalmayacak, inşallah beraber araştırma projeleri de dahil her şeyi yapacağız."
Kültür merkezinin hayırlı olmasını dileyen Aydın, "Kazakistan'da ne lazımsa, hangi hususlarda çalışılması gerekiyorsa üniversitelerimiz o sahalarda çalışmalarını yürütecektir. Türkiye
sizin memleketiniz, Kastamonu sizin eviniz, Kastamonu Üniversitesi sizin üniversitenizdir. Memleketinize, evinize, üniversitenize hoş geldiniz." ifadesini kullandı.
Jubanov Aktöbe Eyalet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bauyrzhan Amankeldievich Erdembekov de bölgenin en büyük üniversitesine sahip olduklarını belirtti.
Kastamonu Üniversitesi yetkililerine teşekkür eden Erdembekov, "İlişkilerimizi daha da artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Kastamonu Üniversitesi Rektörü'nün inisiyatifiyle burada Kazakistan Kültür Merkezi'nin açılmasının Kazakistan ile Türkiye arasında altın bir köprü olacağını düşünüyorum." dedi.
Konuşmaların ardından Aydın ile Erdembekov, birbirlerine hediyeler verdi.
Kazak Kültür Merkezi'nde Kazakistan kültürüyle ilgili eşyalar sergilenecek, etkinlikler yapılacak.
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Kaynak: AA