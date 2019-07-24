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Kazak öğrencilerden Rektör Ünal'a teşekkür ziyareti

Kazakistan Astana Tıp Üniversitesi öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti.

24.07.2019 12:02 Kazak öğrencilerden Rektör Ünal'a teşekkür ziyareti
Kazakistan Astana Tıp Üniversitesi öğrencileri Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal'ı ziyaret etti.
Rektör Ünal'a Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde staj imkanı tanınmasından dolayı teşekkür eden öğrenciler, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinin başarılı çalışmalarından ve tecrübelerinden yararlanmanın kendilerine önemli katkılar sağladığını, staja önümüzdeki dönemlerde de devam etmek istediklerini ifade etti.
Ziyaretten duyduğu mutluluğu aktaran Ünal, "Bu dönem 60 Kazak öğrencimiz Tıp Fakültemizde staj yaptı. İki üniversite arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıllarda da devam etmesini arzu ediyoruz. İki ülke arasındaki iş birliği her anlamda büyük katkılar sağlıyor. Bu iş birliklerimizin artmasını diliyorum." dedi.
Kazak öğrenciler, ziyaret sonunda Ünal'a, düğün ve bayramlarda saygı duyulan kişilere hediye ettikleri "Shapan" isimli Kazakistan'ın yöresel kıyafetini takdim etti.
Ziyarette öğrencilere Astana Tıp Üniversitesi'nde Genel Cerrah Kuspayev Erzhan Nurgaliyevich ile Türk Ocakları Antalya Şube Başkanı Abdullah Uysal da eşlik etti.

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Kaynak: AA

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