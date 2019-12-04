Haberler » Güncel » Kazak Orkestrası Türkiye turnesine çıkıyor - NUR - Haber

Kazak Orkestrası Türkiye turnesine çıkıyor - NUR

Nur Sultan Valiliği Filarmoni Orkestrası Şefi Aytkali Jayımov, bu ay Türkiye turnesine çıkacaklarını bildirdi.

04.12.2019 17:12 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:15
Nur Sultan Valiliği Filarmoni Orkestrası Şefi Aytkali Jayımov, bu ay turnesine çıkacaklarını bildirdi.
Jayımov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'ın Büyükelçiliğinin daveti üzerine 16 Aralık Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle Türkiye'de konserler vereceklerini belirtti.
Turnenin Ankara'da 12 Aralık'ta yapılacak konserle başlayacağını ifade eden Jayımov, "Turnemiz, 14 Aralık'ta 'da vereceğimiz konserle devam edecek ve 16 Aralık'ta İstanbul'da düzenleyeceğimiz konserle bitecek." diye konuştu.
Jayımov, konserlerin filarmoninin 50 sanatçının katılımıyla düzenleneceğini ifade ederek, konser programında Kazak geleneksel müzik ve dans gösterilerinin yanı sıra Türk halk müziği parçalarının da yer alacağını söyledi.
Konserlere, Türk, Kırgız ve Özbek sanatçılarının katılmasının beklendiğini vurgulayan Jayımov, "Turnemizin Kazakistan'ın Türkiye ve diğer kardeş ülkelerle kültürel anlamda daha da yakınlaşmasını sağlayacağından eminiz." dedi.
Jayımov, orkestranın bugüne kadar Türkiye'de 3 konser programı gerçekleştirdiğini ve her seferinde Türk müzikseverler tarafından beğeniyle karşılandıklarını sözlerine ekledi.
Kazak Orkestrası Türkiye turnesine çıkıyor - NUR

Kazakistan, Türkiye, Antalya, Ankara, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:36 Ordu Valisi Yavuz: Ceren Özdemir cinayeti zanlısının çok sayıda suç kaydı var - Haber
19:35 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı - Haber
19:35 Meteoroloji'den 18 il için kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı - Haber
19:34 123. GEKA toplantısı Aydın'da yapıldı - Haber
19:34 Rusya ve Esed rejiminden İdlib'e hava saldırıları: 6 ölü, 10 yaralı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
19:31 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Babacan ve Davutoğlu yarım puan da oy alsalar AK Parti'nin canını yakacak - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
4.12.2019 19:39:51