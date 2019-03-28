28 Mart 2019, 15:48
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Kazak Üniversite Öğrencisi, Elazığ'daki Evinde Ölü Bulundu

Elazığ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi, yaşadığı evde ölü bulundu. Ailesinin Kazakistan'da yaşadığı öğrenilen öğrencinin intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Elazığ'da, yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman'ın (21), oturduğu evde cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp ya da kesik izi bulunmayan Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

ARKADAŞLARI MUTFAKTA CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Elazığ'daki yerel televizyon kanalında sunuculuk yapan, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Kazak Yeldana Kaharman'a ulaşamayan arkadaşları, dün gece, Yıldızbağları Mahallesi'ndeki evine gitti. Kapıda kalan ve kilidi çilingire açtırarak, eve giren arkadaşları, Kaharman'ı mutfakta, yerde hareketsiz yatarken buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

İhbarla gelen sağlık ve polis ekipleri, yaptığı kontrolde, Kaharman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yeldana Kaharman'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin morguna götürüldü. Ailesinin Kazakistan'da yaşadığı öğrenilen Yeldana Kaharman'ın intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

3. Sayfa, Güncel
Kaynak: DHA



YORUMLAR (5)
AD: Evet kesin birisi ya birşey yaptı ya tehtit etti . Böyle yabancı uyruklulara maalesef kötü gözle bakan çok Allah hiçbir evladı Ailesinden uzakta düşürmesin çok zor çok . Tövbe yarabbim neden erkek müsfetteleri uçkurlarına sahip çıkmaz her önüne geleni yapmak ister sapıklar sapık alayı sapık bunların . Bu kızın otopsisi yapılmalı
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ADALETSİZ BİR ÜLKE: ülkemizin acı tablosu güven kalmadı artık. . . . Elazığ ne hallere düştü. . .
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GURBETCİBOY: Kazakistan hayatını özlüyordu belki de bunalıma girdi
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DÜRBÜNLÜ: ALLAH rahmet eylesin,intiharın kesin çözümü:5 vakit namazını takva üzere rabıtalı kılmaktır.
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  • İZMİR’Lİ İSMET : Dürbünlü BEYEFENDİ çok yerinde ve faydalı yorumlar yapıyor..ben şahsen çok istifade ediyorum.ayrıca ben koyu akapeliyim.
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