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Kazakistan 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi

NUR Kazakistan yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

31.12.2019 22:34 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:34 Kazakistan 2020'ye havai fişek gösterileriyle girdi
NUR yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Başkent Nur Sultan'da halk, yeni yıla şehrin farklı noktalarında düzenlenen havai fişek gösterileriyle girdi.
Kazakistan Kasım Cömert Tokayev, devlet televizyonundan yeni yıl vesilesiyle ulusa sesleniş konuşması yaptı.
"Kazakistan gelişiminde yeni bir aşamaya girdi. Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin geleceği için bu sorumluluğu tam anlamıyla alıyorum." diyen Tokayev, haziran ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisine oy veren vatandaşlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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