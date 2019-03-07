Kazakistan 22 Bin Tondan Fazla Uranyum Üretecek

Kazakistan
Ulusal Atom Şirketinin (Kazatomprom) bu yıl 22 bin 800 ton uranyum üreteceği bildirildi.
Kazatomprom'dan yapılan açıklamada, geçen yılki uranyum üretiminin 21 bin 705 ton olduğu belirtildi. Güney
Kazakistan, Kızılorda ve Akmola
eyaletlerindeki 26 uranyum kuyusundan yılda 20 bin tondan fazla uranyum üreten Kazakistan, bu alanda dünyada lider konumda bulunuyor.
Kazakistan, Çin
, ABD
, Güney Kore
, Japonya
, Hindistan
ve AB ülkelerine uranyum ihracatı yapıyor.
Akmola, Güney, Ankara Ticaret Odası, Kazakistan, Ekonomi
Kaynak: AA