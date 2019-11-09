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Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Kayseri'de

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere Kayseri'ye geldi.

09.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:25Kazakistan Başbakanı Askar Mamin Kayseri'de
Başbakanı Askar Mamin, bir dizi incelemelerde bulunmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere 'ye geldi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin'i Erkilet Havaalanı'nda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Kayseri Şehir Hastanesine geçen Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, burada incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı. Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin bir açıklama yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çok önem verdiği projelerin başında gelen Şehir Hastaneleri adeta tüm dünyaya örnek oluyor. Kazakistan Başbakanı Sayın Askar Mamin de buranın işleyişi ve çalışma prensipleri ile ilgili incelemelerde bulundu" dedi.

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, incelemelerin ardından kentten ayrıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

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