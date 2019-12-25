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Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın kiraladığı Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanın geri alınmasını öngören protokolü onayladı.

25.12.2019 19:18 | Son Güncelleme: 25.12.2019 19:18 Kazakistan, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanı geri alacak
NUR Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 'nın kiraladığı Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre alanın geri alınmasını öngören protokolü onayladı.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in, Kazakistan ve Rusya arasında 10 Aralık 1994'te imzalanan "Baykonur Uzay Üssü tesislerinin kira anlaşmasında" değişikliklerin yapılmasını öngören protokolün onaylanmasına ilişkin yasayı imzaladığı bildirildi.
2017'de imzalanan protokol, Baykonur Uzay Üssü tesislerinden 116 kilometre arazinin kiradan alınmasını öngörüyor.
Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Aydarbek Saparbayev, kira anlaşmasından çıkarılacak 4 arazinin ulusal öneme sahip tesislerin inşası için kullanılacağını açıklamıştı.
Saparbayev ayrıca, 116 kilometre arazinin geri alınmasının üssün yıllık kira ücretini etkilemeyeceğini söylemişti.
Kazakistan, 1994 yılında Baykonur Uzay Üssü tesislerini Rusya'ya 20 yıllık süreyle kiralanmasına ilişkin anlaşma imzalamış, 2004'te kira süresi 2050 yılına kadar uzatılmıştı.
Kazakistan'ın Kızılorda eyaletinde yer alan Baykonur Uzay Üssü Tesisleri, 6 bin 700 kilometrekare alanı kapsıyor, Baykonur kenti ve Baykonur Uzay Üssünden oluşuyor.
Dünyanın en büyük uzay üssü Baykonur'da, fırlatma rampası, kontrol kuleleri, kontrol merkezleri ve bin 500 kilometre uzunlukta bir füze deneme alanı bulunuyor.
Rusya Federal Uzay Ajansı (ROSCOSMOS) tarafından işletilen üsten, uzay araçları ve roketler fırlatılıyor.

Kazakistan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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