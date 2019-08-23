Haberler» Güncel» Haber

Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly Kayseri OSB'u Ziyaret Etti

Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

23.08.2019 10:02 Kazakistan Büyükelçisi Saparbekuly Kayseri OSB'u Ziyaret Etti
Kazakistan Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ve beraberindeki heyet, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan'ı ziyaret etti.

Başkan Nursaçan; "Heyeti, ilimizde görmekten memnuniyet duyduklarını, Kazakistan'la geçmişe dayanan güçlü tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğunu, dost ve kardeş her iki ülke arasında devam edegelen sınai, ticari, sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetleri konusunda ikili işbirliklerinin gün geçtikçe artmakta olduğunu, yatırım ve ticari ilişkilerin henüz beklenen düzeyde olmadığını, ancak bu konuda ileride gelişmelerin yaşanabileceğini" belirtti.

Heyete Kayseri OSB'nin hizmetlerini tanıtıcı sunum yapıldı. - KAYSERİ

Kazakistan, Kayseri, Ankara, OSB, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:06   Çanakkale'de 165 düzensiz göçmen yakalandı
11:06   FlixBus Türkiye pazarını "eşsiz fırsat" olarak görüyor
11:05   Büyükçekmece Belediyesi "Stratejik Plan" çalıştayı gerçekleştirildi
11:05   Tuğgeneral Yaralı'dan Vali Yazıcı'ya veda ziyareti
11:05   VURDUKLARI KİŞİDEN TEKRAR PARA ALMAK İÇİN HASTANEYE GELEN ŞÜPHELİLER YAKALANDI
11:04   Millet Bahçesi'ne scooterli güvenlik görevlileri
11:04   İnegöl'de mahalle buluşmaları Hamidiye ile devam etti