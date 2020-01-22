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Kazakistan Çin'e petrol ihracatını azaltıyor

NUR Kazakistan'ın, Çin'e petrol ihracatını bu üründe organoklorin bileşiklerinin normalden fazla olması nedeniyle azalttığı bildirildi.

22.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 22.01.2020 12:50Kazakistan Çin'e petrol ihracatını azaltıyor
NUR 'ın, Çin'e petrol ihracatını bu üründe organoklorin bileşiklerinin normalden fazla olması nedeniyle azalttığı bildirildi.
Kazakistan petrol boru hattı operatörü KazTransOil'den yapılan açıklamaya göre, ülkede faaliyet gösteren enerji şirketi Aktöbemunaygaz'ın petrolünde organoklorin bileşenlerinin normalden fazla olduğu tespit edildi.
Bu nedenle ülkenin 2020 petrol sevkiyatı programında güncellemeler yapıldı ve petroldeki kalite sorunu çözülene kadar Aktöbemunaygaz'dan petrol alımı durduruldu. Kazakistanlı petrol üreticilerinin Çin'e ihracatı azaltıldı.
KazTransOil, uzunluğu 5 bin 400 kilometre olan boru hattı sistemiyle petrolü ülkenin rafinerilerine ulaştırıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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