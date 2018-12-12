Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev'den Edebiyat Dergisine Özel Açıklamalar

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Avrasya Yazarlar Birliği tarafından çıkarılan Kardeş Kalemler Aylık Avrasya Edebiyat Dergisi için "Büyük Bozkırın Yedi Yönü" başlıklı bir makale kaleme aldı.Türkçe'nin konuşulduğu coğrafyalara hitap eden edebiyat dergisi 'Kardeş Kalemler', Balkanlar'dan Orta Asya'ya kadar Türkçe'nin farklı renklerini temsil eden edebiyatlar arasında kalıcı köprüler kurmayı amaçlıyor. Bu amaçla yola çıkan derginin Aralık'ta 144. sayısı okurları ile buluştu. Genel yayın yönetmenliğini Şair Ali Akbaş'ın yaptığı Kardeş Kalemler'in 'editör' yazısında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni makalesinin yayınlandığı okuyucuya duyuruldu. 'Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni makalesini büyük bir sevinçle tam metin olarak yayınlıyoruz' denilen yazıda şu ifadelere yer verildi:"Eminiz ki makalenin tam metnini okumak ve üzerinde düşünmek, Türk Dünyasının dört bir yanındaki Kardeş Kalemler okuyucularını memnun edecektir. Sayın Cumhurbaşkanı, makalesinde yalnız Kazakistan için değil, ulu bozkırda oluşturduğumuz medeniyetten hareketle tüm Türk Dünyası için büyük bir bakış açısı sunmaktadır. Kardeş Kalemler'in gelecek sayılarında bu makale ilgili Türkiye'den ve Türk Dünyasının değişik yerlerinden aydınların görüşlerini sizlerle paylamak istiyoruz."V. Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışması'nın sonuçlandığının da hatırlatıldığı yazıda, birinci seçilen hikayenin Kosova'dan katılan eser olduğu belirtildi. "Kosova Türk edebiyatının tanınmış kalemi Reşit Hanadan'ın 'Mehmet Çavuş Geliyor' adlı eseri jürimiz tarafından birinciliğe layık görüldü" denilen editör yazısında, "Yarışmanın ikinciliğini ise Başkurtistan'dan katılan eser kazandı. Değerli yazar Ferzene Akbulatova jüri tarafından ikinciliğe layık görüldü. Uluslararası derecelerde Türkiye birincisi olan Yücel Öztürk'e ait 'Altıncı Parmak7 adlı hikaye ise üçüncülükte yerini aldı" denildi.Kardeş Kalemler'in bu sayısıyla bir düzinelik cildini tamamladığı da hatırlatılan yazıda, "12 yıllık bu yolculuğu hep birlikte yaptık" ifadelerine yer verildi. Kardeş Kalemler'in bu sayısında Dinçer Ateş, Memmet İsmayıl, Ion Deaconescu, Bauırjan Karağızulı, Semin Diri, Nursulytan Nazarbayev, Yakup Ömeroğlu, Malik Otarbayev, Reşit Hanadan, Ferzene Akbulatova, Nigar Kalkan, Elif Köprülü, Şükrü Haluk Akalın, Marufjon Yuldashev, Danday Iskakulı ve Ergali Erbosın gibi edebiyat dünyasının yakından tanıdığı isimler okuyucularıyla buluştu. - ANKARA