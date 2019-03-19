Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev İstifa Ettiğini Duyurdu

Kaynak: İHA

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu.Yaklaşık 30 yıldır görevde olan Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ulusa seslenerek istifa ettiğini duyuran Nazarbayev, "Başkanlık görevimi sonlandırma kararı aldım" ifadelerini kullandı.Nazarbayev'in istifa sebebine dair henüz bir bilgi paylaşılmazken, Nazarbayev'den boşalan koltuğu geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev'in dolduracağı öğrenildi. - ASTANA