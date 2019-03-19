Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Görevinden İstifa Etti

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Nursultan Nazarbayev, istifa ettiğini duyurdu. İstifasını televizyondan açıklayan Nazarbayev, 1991 yılından beri Kazakistan Cumhurbaşkanıydı.

"BENİM İÇİN KOLAY OLMAYAN BİR KARAR ALDIM, İSTİFA EDİYORUM"

Nazarbayev önceden kaydedilen konuşmasında, "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" dedi.

Nursultan Nazarbayev, ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana görevdeydi.

YERİNE VEKALETEN SENATO SÖZCÜSÜ TOKAYEV GEÇECEK

Görevinden istifa eden Nursultan Nazarbayev'in yerine vekaleten Senato Sözcüsü Kasım Jomart Tokayev geçecek .

Nursultan Nazarbayev

NURSULTAN NAZARBAYEV KİMDİR?

6 Temmuz 1940 tarihinde Almatı, Qaskelen ilçesi, Şamalğan köyünde doğdu. 1962-65 yılları arasında Kara-gandı Üniversitesi, Metalurji bölümünü dışarıdan bitirdi. Aynı bölümün yüksek eğitim kısmına devam etti ve 1967'de mühendis metalurji uzmanı olarak bitirdi. 1965'ten itibaren Qarağandı'da Metalurji İşletmesinde atölye danışmanı, yüksek ısılı fırınların gaz uzmanı ve ustabaşı olarak da çalıştı.

Haziran 1971'de Kazakistan Komünist Partisi'nin Temirtaw (Demirdağ) şubesinin parti başkanının 2. yardımcısı oldu. Ekim 1973'te Karagandı Metalurji İşletmesi başkan yardımcısı, Mart 1977'de Kazakistan Komünist Partisi Karaganda Şubesi başkan yardımcısı, Aralık 1979'da Kazakistan Komünist Partisi başkan yardımcısı, Mart 1984'te KSSC Bakanlar Kurulu başkanı, Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi başkanının 1. yardımcısı oldu. Haziran 1989'da Kazakistan Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin birinci sekreterliğine seçildi.

24 Nisan 1990 Kazak SSC Yüksek Sovyeti Nazarbayev'i Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanı olarak seçti. 1 Aralık 1991'de Nazarbayev, oyların %98,7'sini alarak Kazakistan'ın halk tarafından seçilen ilk devlet başkanı oldu. 29 Nisan 1995'te Kazakistan'da yapılan referandum ile, görev süresi 1996'da bitecek olan N.A. Nazarbayev'in görev süresinin 2000 yılına kadar uzatılması kabul edildi. 10 Ocak 1999 ve 4 Aralık 2005 Kazakistan'da halk oylamasıyla yapılan devlet başkanlığı seçimlerini Nazarbayev oyların %79,78'ini ve %91.15 alarak kazandı.26 Nisan 2015 tarihinde yapılan seçimde Nazarbayev , oyların %97.5'ini alarak tekrar 5 yıllığına başkan seçildi. 2-3 Ekim 2009'da Nahcivan'da yapılan Türk Dili Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi'nde Türk Dilli Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kurulmasını teklif etmiş ve oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zirvede ayrıca Türk Dili Konuşan Ülkeler arasındaki iş birliğine Türkiye'den sonra en büyük katkıyı yapan ve bu iş birliğini destekleyen Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Kazakistan'da bir 'Türk Dünyası Akademisi'nin kurulmasını teklif etti ve bu teklif başta Türkiye olmak üzere Türk Dünyası ülkeleri tarafından olumlu karşılandı.

Sara Nazarbayeva ile evlidir. Dariga, Dinara, Aliya isimli 3 kızı vardır.

Kaynak: AA