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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti

NUR Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.

02.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:58Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yu kabul etti
NUR Kasım Cömert Tokayev, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu kabul etti.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tokayev, resmi ziyaretiyle Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a gelen Pompeo ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.
Tokayev ile Pompeo, görüşmede ticaret, yatırım, internet teknolojileri, demokratik değerlerin tanıtımı ve terörizmle uluslararası mücadele dahil tüm alanlarda ikili iş birliğini derinleştirmenin önemi vurguladı.
Taraflar ayrıca bölgesel ve uluslararası gündemin güncel konularını ele aldı.
Cumhurbaşkanı Tokayev, Kazakistan ile ABD arasında nükleer silahların yayılmasının önlenmesi ve uluslararası terörizmle mücadele dahil birçok alanda sıkı iş birliği bulunduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasında iş birliğinin daha da geliştirilmesi için kullanılabilecek iyi bir potansiyel olduğunu düşünüyorum." dedi.
Tokayev ayrıca yarın Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te yapılacak ?5+1 formatlı Orta Asya'nın beş ülkesi ile ABD arasındaki diyalog toplantısının önemini vurguladı.
Bakan Pompeo da Kazakistan'ın Orta Doğu'daki savaş bölgelerinden kendi vatandaşlarını çıkarma çabalarını çok önemli bulduklarını söyledi.
Pompeo, Kazakistan'ın Afganistan'da barışın tesisine, ekonomik ve insani potansiyelin güçlendirilmesine sağladığı katkıların öneminin altını çizdi.

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Kaynak: AA

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