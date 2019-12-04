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Kazakistan'da 11 ayda 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi

NUR Kazakistan'da, bu yılın 11 ayında 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi.

04.12.2019 17:08 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:08Kazakistan'da 11 ayda 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi
NUR 'da, bu yılın 11 ayında 454 milyon dolarlık 8 proje hayata geçirildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Başbakan Askar Mamin'in Kazakistan Yatırım Şirketi Kazakh Invest'in Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirdiği toplantıda bu yılın 11 ayında yapılan çalışmaların ele alındığı bildirildi.
Açıklamada, Kazakh Invest'in destekleriyle tarım, makine üretimi, metalurji, petrokimya, ulaştırma, lojistik, yenilenebilir enerji ve inşaat alanlarında 55 milyar dolar değerinde 228 yatırım projesinin uygulandığı kaydedildi.
Avrupa Birliği (AB), ABD, Rusya, Türkiye, Singapur ve Çin'in Kazakistan'a en çok yatırım yapan ülkeler arasında yer aldığı belirtilen açıklamada, "Bu yılın 11 ayında 454 milyon dolar değerinde 8 proje hayata geçirildi. Daha 487 milyon dolarlık 10 projenin devreye alınması planlanıyor. 3,4 milyar dolar değerinde 21 projeyle ilgili inşaat ve montaj çalışmaları başlatıldı." denildi.
Açıklamada, toplantıda, Kazakh Invest'in 2020 çalışma planının onaylandığı da bildirildi.
Bağımsızlığına kavuştuğu 1991'den bu yana 300 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım çeken Kazakistan, yatırım çekme konusunda Orta Asya'daki liderliğini koruyor.

Askar Mamin, Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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