24.06.2019 13:45
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Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama: 11 yaralı

Kazakistan'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi.

Kazakistan 'da orduya ait bir mühimmat deposunda art arda patlamalar meydana geldiği, patlamaların ardından yangın çıktığı belirtildi. Olayda en az 11 kişinin yaralandığı öğrenildi. Kazakistan'ın Türkistan bölgesinde bulunan Arys kentinde bir askeri üsse ait mühimmat deposunda patlamalar meydana geldi. Patlamaların ardından depoda yangın çıktı. Çevrede yaşayanlar panik halinde olay yerinden kaçarken itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangına 12 itfaiye ekibi, yaklaşık 75 itfaiyeci müdahale ediyor. Olayda yaralanan en az 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanıp yaşanmadığı bilinmezken, yetkililer patlamanın meydana geldiği askeri üssün çevresindeki yerleşim bölgelerinin tahliye edilmesi talimatını verdi. Arys kenti Belediye Başkanı Umirzak Shukeyev öncülüğünde patlamanın nedeninin araştırılması için komisyon kurulduğu belirtildi.
(İHA)Kazakistan'da askeri mühimmat deposunda patlama: 11 yaralı
Kaynak: İHA
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