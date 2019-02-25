Kazakistan'da Başbakan Askar Mamin Oldu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, Askar Mamin'i Başbakan olarak atadı.<br><br>Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Başbakan olarak Askar Mamin'n atandığını duyurdu. Nazarbayev, meclisin Mamin'in adaylığını onaylamasının ardından başbakan olarak atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.<br><br>53 yaşındaki Mamin, Birinci Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in ekonominin birçok alanında olumlu değişimlerin elde edilememesi nedeniyle hükümetin istifasını istemiş, Bakıtcan Sagintayev'in başkanlığındaki hükümet de istifasını sunmuştu. - ASTANA