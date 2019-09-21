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Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı

21.09.2019 17:58Kazakistan'da 'çin' protestosu 57 gözaltı


Dünya

Kaynak: DHA

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