Kazakistan'da cumhurbaşkanlığı erken seçimlerini Tokayev kazandı

NUR Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu, Kasım Cömert Tokayev'in oyların yüzde 70,76'sını alarak cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığını açıkladı.

Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Başkan Yardımcısı Konstantin Petro, komisyon oturumunda cumhurbaşkanlığı erken seçimlerinin ilk sonuçlarını bildirdi.

Buna göre, mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev yüzde 70,76, Komünistler Halk Partisi Adayı Jambıl Ahmetbekov yüzde 1,82, Kazakistan Demokratik Partisi "Ak Yol" Adayı Daniya Yespayeva yüzde 5,2, Millet Kaderi Adayı Amirjan Kosanov yüzde 16,02, Halk Demokratik Vatansever Partisi Adayı Toleutay Rahimbekov yüzde 3,2, Kazakistan Sendikalar Derneği Adayı Amangeldi Taspihov yüzde 2,07 ve Büyük Bozkır Kartalları Toplumsal Birliği Adayı Sadibek Tugel yüzde 0,92 oy aldı.

MSK üyesi Zaureş Baymoldina da seçim sürecinde komisyon tarafından 16 kanun ihlalinin kayıt altına alındığını belirterek, ihlallerin seçmen listesi ve oy verme sürecine ilişkin olduğunu söyledi.

Seçimlere katılım yüzde 77,4 oranında gerçekleşmişti.

Kaynak: AA