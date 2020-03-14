Kazakistan'da DEAŞ terör örgütü yanlısı 1 kişi tutuklandı
NUR Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 1 kişi gözaltına alındı.
14.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:54
NUR Kazakistan 'ın Almatı kentinde düzenlenen terörle mücadele operasyonunda, DEAŞ terör örgütü yanlısı 1 kişi gözaltına alındı.
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, dün düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ yanlısı 1 kişinin gözaltına alındığı ve mahkeme kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu kişinin 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında kalabalık mekanlarda terör saldırıları hazırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, operasyonda 2 bombanın da ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, zanlı hakkında ceza kanununun "terör saldırısı, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine finansman sağlamak" maddeleri uyarınca dava açıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kazakistan Ulusal Güvenlik Komitesinden yapılan açıklamada, dün düzenlenen operasyonda terör örgütü DAEŞ yanlısı 1 kişinin gözaltına alındığı ve mahkeme kararıyla tutuklandığı belirtildi.
Söz konusu kişinin 21 Mart Nevruz Bayramı kutlamaları kapsamında kalabalık mekanlarda terör saldırıları hazırlığında olduğu ifade edilen açıklamada, operasyonda 2 bombanın da ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, zanlı hakkında ceza kanununun "terör saldırısı, terör ve aşırıcılık faaliyetlerine finansman sağlamak" maddeleri uyarınca dava açıldığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kazakistan, Güncel
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