Kazakistan'da Dünya Otizm Farkındalık Günü

NUR Kazakistan
'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizm merkezlerinde "açık kapı" etkinlikleri düzenlendi.
Otizmli çocuklara destek veren Bulat Utemuratov Vakfının, Nur Sultan, Almatı
, Kızılorda, Öskemen, Aktöbe ve Oral kentlerindeki "Asıl Miras Otizm Merkezleri"nde düzenlenen "açık kapı" etkinlikleri çerçevesinde ziyaretçilere, otizm hakkında bilgi verildi.
Başkent Nur Sultan'daki Asıl Miras Merkezi'ni ziyaret edenler, merkezin uzmanlarının danışmanlık hizmetlerinden yararlandı.
Eğitmen Dinara Jeksembayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkezde otizmli çocuklara yönelik sosyalleşme, konuşma becerilerini geliştirme, davranışlarını iyileştirme ve diğer programlarda 3 aylık ücretsiz eğitimler verildiğini belirtti.
Otizmli çocukların anne babaları için de seminerler düzenlediklerini ifade eden Jeksembayeva, "Onlara otizmli çocuğun gelişmesi için etkili yöntemleri öğretiyoruz." dedi.
Jeksembayeva, merkezde kayıtlı 2 bin 874 otizmli çocuğun bulunduğunu, bunun içinde bin 666 çocuğa eğitim desteği verildiğini ve kalanının sırasını beklediğini söyledi.
Otizmin tedavi edilmediğini ancak çocuğun topluma adapte edilebildiğini kaydeden Jeksembayeva, uzmanları da eğittiklerini, tüm eğitimlerin internette yayımlandığını ifade etti.
"Otizmli çocuklar arasında yetenekli çok çocuk var" Cumhurbaşkanı
Kasım Cömert Tokayev, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, otizmli çocukların topluma tam entegrasyonunun önemli olduğunu vurgulayarak "Otizmli çocuklar arasında yetenekli çok çocuk var. Sivil toplum kuruluşlarına bu yöndeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Onları destekleyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
Almatı, Kazakistan, Güncel
Kaynak: AA