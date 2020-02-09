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Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

09.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 09.02.2020 12:29Kazakistan'da etnik gruplar arasındaki çatışmada ölü sayısı 10'a çıktı
'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada ölü sayısının 10'a yükseldiği açıklandı.

Kazakistan'ın Jambıl eyaletindeki bir köyde etnik gruplar arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetmiş, onlarca kişi yaralanmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılanlardan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 10'a yükseldiği bildirildi. Geçiş hakkı tartışmasıyla başladığı belirtilen olayın Kazaklar ile Çin kökenli azınlık grubu Dunganlar arasında yaşandığı belirtildi.

3 saatten fazla süren çatışmada çok sayıda evin yakıldığı belirtilirken, polis 47 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı. - NURSULTAN

Kazakistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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