Haberler » Güncel » Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Çocuklar Festivali, çocukların verdiği konserle sona erdi.

17.10.2019 14:08Kazakistan'da Görme Engelli Çocuklar Festivali
NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Uluslararası Görme Engelli Çocuklar Festivali, çocukların verdiği konserle sona erdi.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan'da 15 Ekim'de başlayan festivalin Öğrenci Sarayı'nda düzenlenen kapanış törenine TİKA Nur Sultan Koordinatörü Evren Rutbil'in yanı sıra görme engelli çocukların anne babaları ve öğretmenler katıldı.
Törende, festival katılımcılarının sertifika ve teşekkür belgeleriyle ödüllendirilmesinin ardından Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycanlı görme engelli öğrenciler konser verdi. Türkiye'yi temsil eden Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu öğretmenleri ve öğrencileri şarkılar ve türküler söyledi.
Rutbil, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın 1992'den bu yana Kazakistan'da faaliyet gösterdiğine işaret ederek, "Çalışmalarımızdaki maksadımız Türkiye ile Kazakistan arasındaki dostluk ve iş birliğinin artmasıdır. Bu çerçevede eğitim, sağlık ve diğer alanlarda ikili iş birliği projelerini destekliyoruz." dedi.
Engellilere yönelik projelerin de devam ettiğine dikkati çeken Rutbil, "Bu kapsamda Türkiye, Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik dostluk duygularının bir yansıması ve sembolü olarak bu festivali destekliyoruz." ifadesini kullandı.
Festival, 15 Ekim'de başlamış, 3 gün boyunca Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistanlı öğretmenler görme engelliler için matematik, müzik ve diğer sanat eğitimleri vermiş, görme engelli eğitim metodlarıyla ilgili tecrübe paylaşımında bulunmuştu.
Türk öğretmenleri dün, görme engelli çocuklara, içinde zil olan bir topla oynanan golbol oyunu eğitimi vermişti.

Kazakistan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:27 Anadolu Yakası sanata doyacak
16:27 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Pence'i karşıladı
16:21 Marmara ve Trakya YÖREX'te
16:22 Osmangazi Belediyesi 85 metruk binayı yıktı
16:26 Kaymakam Türker, Muratlı Çay Fabrikası'nda incelmelerde bulundu
16:26 Resulayn'da ypgpkk'nın 'canlı kalkan' olarak kullandığı siviller kurtarıldı
16:20 Kepez Meclisi Barış Pınarı Harekatı kapsamında 'Tek yürek' oldu
17.10.2019 16:28:49