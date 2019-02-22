Kazakistan'da Hocalı Katliamı Kurbanları Anıldı

Kaynak: AA

Hocalı katliamı kurbanları Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen törenle anıldı.Azerbaycan'ın Astana Büyükelçisi Raşad Mamadov'un ev sahipliğinde yapılan anma törenine Türkiye, Kırgızistan, Özbekistan ve diğer ülkelerin büyükelçileri, elçilik müşavirleri ve Kazakistan devlet kurumlarından temsilcilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.Törende, Hocalı olayları hakkında belgesel film izletilirken, Kazaklar ve Kazakistan'da yaşayan Azerbaycanlıların Hocalı katliamı kurbanlarının anısına ortak hazırladığı "Şubat gürültüsü" şarkısının tanıtımı yapıldı ve Hocalı olaylarını anlatan fotoğraf sergisi açıldı.Büyükelçi Mamadov, törende yaptığı konuşmada, dünyada çok kültürlülük eksikliğinin olduğunu belirtti, Kazakistan'ın çeşitli halkların, dinlerin barış içinde yaşadığı nadir ülkelerden olduğunu söyledi.Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in liderliğinde ülkede istikrar ve barışın hüküm sürdüğünü, halklar ve dinler arası diyaloğun kurulduğunu dile getiren Mamadov, Azerbaycan'da da çok kültürlülük ve hoşgörünün hüküm sürdüğünü söyledi.Mamadov, "Biz mono etnik devlet kurmuyoruz, tüm dünyaya açığız. Topraklarımızın yüzde 20'si işgal edilmesine rağmen, barışçıl diyaloğa ve tüm sorunları diplomatik yolla çözmeye hazırız." dedi.Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde Azerbaycan'da 40'tan fazla milletin barış içinde yaşadığına dikkati çeken Mamadov, dinler arasında herhangi bir sorunun olmadığını, Katolik, Ortodoks kiliselerinin, sinagog ve camilerin özgürce faaliyet gösterdiğini kaydetti.Mamadov, Kazakistan'da 200 bin Azerbaycanlının yaşadığını ve onların bu ülkeyi kendi vatanı olarak saydıklarını ifade ederek, "Kazakistan toplumu Azerbaycan'ın tarihindeki kanlı sayfalara kayıtsız kalmıyor. Kardeş Kazak halkına, zor dönemlerde bize verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ederim." diye konuştu.