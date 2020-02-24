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Kazakistan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

NUR Kazakistan'da Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

24.02.2020 11:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:04Kazakistan'da Hocalı Katliamı kurbanları anıldı

NUR 'da Hocalı Katliamı'nın 28. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

'ın Nur Sultan Büyükelçiliğince Lev Gumilev Milli Üniversitesinde düzenlenen programa, Azerbaycan Büyükelçisi Raşad Mamadov, akademisyenler, öğrenciler ve Kazakistan'da yaşayan Azerbaycanlılar da katıldı.

Büyükelçi Mamadov, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin amacının insanlık için utanç olan katliamlar hakkında toplumu bilgilendirmek, bu tür olayların tekrar etmesinin önlenmesi ve insanları barışa çağırmak olduğunu belirtti.

Ermeni askeri güçlerince yapılan Hocalı soykırımının insanların kalplerinde yaralar bıraktığına dikkati çeken Mamadov, "Bu tür şiddetin tezahürünü önlemek için kendi tarihimizi ve kardeş halkların tarihini bilmeliyiz." dedi.

Mamadov, halklar arasında barış ve dayanışmanın yetersiz olduğu bir dünyada tolerans ve çok kültürlüğünün güçlendirilmesi için çaba gösterilmesi gerektiğini kaydetti.


Azerbaycan, Kazakistan, Avrasya, Güncel

Kaynak: AA

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