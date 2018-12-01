Kazakistan'da İlk Cumhurbaşkanı Günü Kutlanıyor

Kazakistan
'da Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in günü olarak bilinen "1 Aralık
İlk Cumhurbaşkanı Günü" başkent Astana
'da çeşitli kültürel etkinliklerle kutlanıyor.
Kazakistan parlamentosu kararıyla 2012'den bu yana yapılan 1 Aralık İlk Cumhurbaşkanı Günü kutlamaları, Cumhurbaşkanı Nazarbayev
'in katılımıyla yapılan "Büyük bozkır mirasçıları" temalı forum ile başladı.
Nazarbayev, burada yaptığı konuşmada, Nazarbayev Entelektüel Okulları sayesinde ülkesinin matematik alanında dünyanın en iyi 10 ülkesi arasına girdiğini belirterek, bunun söz konusu okullarda önde gelen eğitim yöntemlerinin uygulanması sonucu olduğunu dile getirdi.
Bu okullarda ülkenin farklı bölgelerinden gelen öğrencilerin okuduğuna işaret eden Nazarbayev, "Bunların 3 bini aşkını çok çocuklu ve yoksul aile çocukları, 2 bin 500'ü de kırsal kesim ve küçük şehirlerden gelenler. Bu sosyal adaletin gerçek göstergesi ve her yetenekli çocuğun kendini gösterme fırsatı." dedi.
"Yeni dönem, parlak bir gelecek" etkinliği
Astana Valiliği de İlk Cumhurbaşkanı Günü kutlamaları çerçevesinde Astana EXPO 2017 Uluslararası Fuar alanında "Yeni dönem, parlak bir gelecek" temalı etkinlik düzenledi.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Astana Valisi Bahıt Sultanov, "Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in stratejik liderliğinde Kazakistan, ekonomik gelişme yolunda ilerliyor ve uluslararası arenada yetkili ülke haline geldi." dedi.
Başkent Astana'nın cumhurbaşkanının projesi olduğunu hatırlatan Sultanov, cumhurbaşkanının "beş anayasal reform", "manevi canlanma" ve "büyük bozkırın yedi özelliği" dahil olmak üzere tüm önemli girişimlerinin uygulamasında daha da aktif olmak gerektiğini söyledi.
Etkinlik, halk dansları ve konserle sona erdi.
Nazarbayev'in 1991'de Kazakistan Sovyet Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına seçildiği gün olan 1 Aralık günü, 2012'den bu yana ülkede İlk Cumhurbaşkanı Günü olarak kutlanıyor.
Nursultan Nazarbayev,Aralık,Kazakistan,Cumhurbaşkanı
01 Aralık 2018 Cumartesi 16:37