Kazakistan'da ilk korona vakası
Kazakistan'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.
13.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:10
Kazakistan 'da korona virüsü kaynaklı ilk ölüm meydana geldi.
Çin'den tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etki alanına yeni bir ülkeyi daha ekledi. Kazakistan'da bugün Almanya 'dan dönen 2 Kazak vatandaşına yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov açıklamasında Orta Asya'da ortaya çıkan ilk korona vakası olduğunu bildirdi.
Hastaların Almatı'da özel bir hastanede gözlem altında tutulduğunu bilgisine ulaşıldı. Almatı, Kazakistan'ın en büyük şehri olarak biliniyor.
(İHA)
Çin'den tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü etki alanına yeni bir ülkeyi daha ekledi. Kazakistan'da bugün Almanya 'dan dönen 2 Kazak vatandaşına yapılan korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıklandı. Sağlık Bakanı Yelzhan Birtanov açıklamasında Orta Asya'da ortaya çıkan ilk korona vakası olduğunu bildirdi.
Hastaların Almatı'da özel bir hastanede gözlem altında tutulduğunu bilgisine ulaşıldı. Almatı, Kazakistan'ın en büyük şehri olarak biliniyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Almanya, Güncel
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