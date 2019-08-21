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Kazakistan'da iniş yapan yolcu uçağının lastikleri parçalandı

Çin'in Sanya şehrinden Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a sefer yapan yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada sol iniş takımlarındaki lastikler parçalandı.

21.08.2019 15:58 Kazakistan'da iniş yapan yolcu uçağının lastikleri parçalandı
Çin'in Sanya şehrinden Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a sefer yapan yolcu uçağı, iniş yaptığı sırada sol iniş takımlarındaki lastikler parçalandı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Çin'in Sanya şehrinden havalanan ve Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a sefer yapan SCAT Havayolları şirketine ait yolcu uçağı, Nursultan Nazarbayev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptığı sırada pistteki bir kasise çarpması sonucu, iniş takımlarındaki sol lastikler parçalandı. 234 yolcuyu ve 7 kabin ekibini taşıyan yolcu uçağında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer, uçağın bakım alındığını duyurdu.



Çin Halk Cumhuriyeti, Kazakistan, Dünya

Kaynak: DHA

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