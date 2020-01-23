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Kazakistan'da kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da kart fırtınası nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşandı, okullarda eğitime ara verildi.

23.01.2020 10:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:14Kazakistan'da kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi
NUR 'ın başkenti Nur Sultan'da kart fırtınası nedeniyle uçuşlarda gecikme yaşandı, okullarda eğitime ara verildi.
Kazakistan Meteoroloji Hizmeti tarafından, Nur Sultan'da saniyede 15-20 metreye ulaşan kar fırtınası uyarısı yapıldı.
Uyarı sonrası başlayan kar fırtınası yaşamı olumsuz etkiledi.
Uluslararası Nursultan Nazarbayev Havalimanı Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise kötü hava koşulları nedeniyle yurt içi ve dışı 32 uçuşun geciktiği belirtildi.
Açıklamada, "Uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla şiddetli fırtınada uçaklara buzlanmaya karşı sıvı uygulanmasına izin verilmiyor." ifadesine yer verildi.
Nur Sultan Valiliği de kart fırtınası nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Kazakistan, Güncel

Kaynak: AA

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