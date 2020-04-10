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Kazakistan'da karantinadaki huzurevinde 35 vaka tespit edildi

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan huzurevinde kalan 34 kişi ve bir görevlide virüs tespit edildi.

10.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:58
Kazakistan'da karantinadaki huzurevinde 35 vaka tespit edildi
NUR Kazakistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantinaya alınan huzurevinde kalan 34 kişi ve bir görevlide virüs tespit edildi.
Sağlık Bakanlığı Kamu Sağlığı Departmanı Direktörü Magripa Yembergenova, 16 Mart'ta yaş ortalaması 75 olan 148 kişinin bulunduğu Tselinograd ilçesindeki huzurevinin 16 Mart'ta karantinaya alındığını ve ardından personelin çoğunun izne gönderildiğini belirtti.
Huzurevinde 2 ve 6 Nisan'da 72 ve 91 yaşlarında iki kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Yembergenova, ölümlerin ardından yapılan Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığını dile getirdi.
Yembergenova, "Ölenlerle temas eden kişilere yapılan test sonuçları 34 yaşlı ve bir çalışanda Kovid-19'un olduğunu gösterdi. Hastalar enfeksiyon hastanelerine kaldırıldı." dedi.
Virüsün karantinaya alınan huzurevine nasıl girdiği henüz bilinmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, Kazakistan, Güncel
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