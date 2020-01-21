Haberler » Güncel » Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı - Haber

Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı

Kazakistan'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

21.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:40Kazakistan'da karda mahsur kalan ozandan dombıralı yardım çağrısı
'da bir ozan, yaşadığı köyün yollarının karla kaplanması üzerine dombıra ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerinden yardım istedi.

Kazakistan'ın doğu bölgesinde etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Bölgedeki bir köyde yaşayan ozan Farkhat Muratoğlu, ilginç bir yardım çağrısında bulundu. Muratoğlu, beline kadar gelen karın içinde dombırası ile şarkı söyleyerek belediye yetkililerine seslendi. Muratoğlu, belediyeden köyün karlı yollarının temizlenmesi için iş makineleri göndermesini istedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Doğu Kazakistan'ın 100'den fazla yerleşim yerinde taşkın tehlikesi yaşanıyor. - BİŞKEK

Kazakistan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:40  İzmir'de tırla çarpışan minibüsün sürücüsü öldü
23:34  ELAZIĞ Otomobilin kornasında esrar ele geçirildi Otomobilin kornasında esrar ele...
23:34  7 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan genç kız 2 saatte ikna edildi
23:32  EDİRNE Danışıtay'ın 'patlayıcı madde deposu' kararına çevrecilerden tepki
23:30  TEM SEYRANTEPE'DE 6 ARACIN KARIŞTIĞI KAZA; YARALILAR VAR (1)
21.01.2020 23:48:03