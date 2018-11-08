Kazakistan'da Kgaö Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı

Kazakistan
'ın başkenti Astana
'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
'in başkanlığında Bağımsızlık Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıya Kırgızistan
Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman
, Ermenistan
Başbakanı Nikol Paşinyan ve Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
katıldı.
Toplantıda, uluslararası ve bölgesel güvenlik, askeri alanda iş birliği ve yeni tehditlerle mücadele konuları ele alındı.
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Nazarbayev
ile KGAÖ Genel Sekreteri Valeriy Semerikov basın toplantısı düzenledi.
Nazarbayev, toplantıda KGAÖ iş birliğinin daha da pekiştirilmesi ve kolektif güvenliğin sağlanması mekanizmalarının iyileştirilmesinin yanı sıra bölgedeki zorluklara ilişkin önemli kararların alındığını belirtti.
Örgütün hedef ve planlarını içeren sonuç bildirisinin toplantının önemli belgesi olduğunu aktaran Nazarbayev, "Uluslararası terör örgütleri safında silahlı çatışmalara katılanlara yönelik koordineli önlemlerin alınmasına ilişkin bildiri kabul edildi." dedi.
Nazarbayev ayrıca, KGAÖ 2019 dönem başkanlığının Kazakistan'dan Kırgızistan'a geçtiğini sözlerine ekledi.
KGAÖ Devlet Başkanları Konseyi toplantısı, gelecek yıl Kırgızistan'da düzenlenecek.
08 Kasım 2018 Perşembe 19:04