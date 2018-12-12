Kazakistan'da Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov Anıldı

Kırgız yazar Cengiz Aytmatov
, doğumunun 90. yılında Kazakistan
'ın başkenti Astana
'da düzenlenen "Dünya edebiyatındaki büyük insan" temalı etkinlikle anıldı.
Kazakistan Milli Kütüphanesi tarafından düzenlenen etkinliğe Kırgızistan
'ın Astana Büyükelçisi Jeenbek Kulubayev, milletvekili Sautbek Abdrahmanov'un yanı sıra çok sayıda edebiyatçı ve davetliler katıldı.
Cengiz Aytmatov ile ilgili kısa film gösterimiyle başlayan etkinliğin ardından konuşan Büyükelçi Kulubayev, yazarın dünyaya Kırgız ve Kazak kültürünü tanıttığını belirterek "Yazarın Kırgız-Kazak ilişkilerinin gelişmesine katkısı büyüktür." dedi. Milletvekili
Abdrahmanov da Aytmatov'un sadece Kırgız ve Kazakların değil tüm Türk dünyasının yazarı olduğuna dikkati çekerek "Kazak yazar Muhtar Avezov'dan sonra Türk dünyasını birleştiren yazar Aytmatov'dur. Dünyaya bozkırın hayatını, halklarımızın değerlerini tanıtmıştır." diye konuştu.
Abdrahmanov ayrıca "Aytmatov'un bıraktığı eserler özeldir. Aytmatov'un dünya edebiyatında yerinin sonsuz olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
Cengiz Aytmatov, 12 Aralık
1928'de Kırgızistan'ın Talas
eyaletine bağlı Şeker köyünde doğmuştu.
Astana,Kazakistan,Cengiz Aytmatov
12 Aralık 2018 Çarşamba 15:09