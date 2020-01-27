Kazakistan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi

Kazakistan 'ın Almatı şehrinde 4 kişide Korona virüsü tespit edilirken Rusya 'da da 8 Çinli turiste virüs testi yapıldı.

Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'da bulunan Almatı Uluslararası Havalimanı'nda dün Çinli turistleri taşıyan uçakta yapılan incelemede 4 turistte korona virüsüne rastlandı. Virüs bulunan hastalar Çin'e geri gönderilirken, Kazak yetkilileri yaptığı açıklamada termal kameralarla hastaların yüksek ateşe sahip olduklarını gördüklerini, ilk belirtileri bu sayede anladıklarını belirtti. Hastalar ile ilgili Kazakistan ve Çin yetkilileri temasa geçti.

RUSYA'DA VİRÜS TEDİRGİNLİĞİ DEVAM EDİYOR

Çin ile hava, deniz ve tren yolu ulaşımı bulunan Rusya'da şuana kadar korona virüs vakası görülmemesine rağmen ülke genelinde tedirginlik yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Ekaterinburg'ta 2 Çinli turist yüksek ateş sebebiyle hastaneye başvurunca turistlere virüs testleri yapılmış, ancak virüse rastlanılmamıştı.

Dün ise Moskova ve Soçi'de korona virüsü ile ilgili hareketlilikler yaşandı. Moskova'ya trenle geldiği anlaşılan 7 turistte yüksek ateş saptanınca bu kişiler hastanelerde kontrol altına alındı. Hastane yetkilileri daha sonra yaptıkları açıklamada, yapılan incelemelerde turistlerde virüse rastlanmadığı ve turistlere zatürre teşhisi konulduğu bilgisini verdi.

ZATÜRRE TEŞHİSİ KONULDU

Gece saatlerinde de Rusya'nın Soçi kentinde bulunan havaalanında 1 Çinli turistte de yüksek ateş tespit edildi. Hasta özel ekipmanlarla hastaneye sevk edildikten sonra hastane yetkilileri bu hastada da virüse rastlanmadığı, hastaya zatürre teşhisi konulduğu bilgisini verdi. Rusya'nın genelinde yaşanan panik havasına karşın Rusya Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada virüse karşın önlemlerin en üst düzeyde tutulduğunu ve halkın endişe etmemesi gerektiğine vurgu yaptı.