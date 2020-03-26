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Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

NUR Kazakistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

26.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 18:44
Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
NUR Kazakistan 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.
Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüsün 14 kişide daha tespit edilmesiyle vaka sayısının 111'e çıktığı belirtildi.
Enformasyon ve Toplumsal Gelişme Bakanı Dauren Abayev, Kovid-19 nedeniyle bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Abayev, hastalarından 2'sinin iyileşerek taburcu edildiği bilgisini de paylaştı.
Yurt dışından gelen 1483 yolcu karantinada
Nur Sultan Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Saule Kisikova da başkentte tedavi altında tutulan 61 hastadan 4'ünün "solunum yetmezliği pnömonisi" nedeniyle durumlarının ağır olduğunu söyledi.
Kisikova, son 3 günde yurt dışından gelen 1483 yolcunun karantinaya alındığını kaydetti.
Olağanüstü Hal Komisyonu, Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde karantina şartlarını sıkılaştırma kararı aldı.
Karara göre, 28 Mart itibarıyla söz konusu iki şehirde vatandaşların market, eczane ve zorunlu haller dışında evlerinden çıkmaları sınırlanacak, toplu taşıma araçlarının faaliyeti aşamalı olarak kısıtlanacak.
Sokaklarda ve diğer halka açık yerlerde, aile üyeleri hariç, 3'ten fazla kişinin bir arada bulunması yasaklanacak.
Reşit olmayanlar, ancak büyüklerin eşliğinde dışarı çıkabilecek.
Çimkent şehrinde, havalimanı, demir yolu, otobüs istasyonları ve çocuk bahçelerinde faaliyetler de askıya alınacak.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kazakistan, Güncel

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