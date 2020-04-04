Kazakistan'da maske talebi artıyor - NUR
18 milyon 600 bin nüfuslu Kazakistan'da Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan maske talebini karşılamak için üreticiler tam kapasite çalışıyor.
04.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:38
Bu arada Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, vaka sayısı 36 artarak 500'e ulaştı. Bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 oldu, iyileşenlerin sayısı 6 artarak 35'e çıktı.
Cambıl Valiliğinden yapılan açıklamada, Kırgızistan'dan gelen ve karantinaya alınan 59 yaşındaki Türkiye vatandaşının Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Yurt dışından vatandaşların tahliyesi sürerken, Türkiye'den 125 vatandaş getirilerek karantinaya alındı.
Yerel basının haberine göre, Kazakistanlı uzmanlar, Kovid-19'un laboratuvar teşhisi için hızlı test sistemi geliştirdi. 5 saatte virüsü tanılayabilecek test sistemi, ilgili araştırmalar yapıldıktan 2 ay sonra uygulamaya konulabilecek.
Kaynak: AA
Etiketler: Kazakistan, Güncel