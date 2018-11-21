Kazakistan'da Mevlid-i Nebi Haftası Etkinliği

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı, Mevlid-i Nebi Haftası çerçevesinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da etkinlik düzenledi.
Türkiye'nin Astana Din Hizmetleri Müşavirliği ile Hacı Sadvakas Gılmani Camisi iş birliğinde, Hacı Gılmani Camisi'nde yapılan etkinliğe 200'e yakın kişi katıldı.
Cami imamı Mehmet Fatih Güneş'in Hz. Muhammed hakkında vaaz vermesinin ardından mevlit okundu.
Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında diğer eyaletlerde de etkinlikler gerçekleştirilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı,Astana,Türkiye,Kazakistan
21 Kasım 2018 Çarşamba 16:03