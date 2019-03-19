Kazakistan'da Nevruz Bayramı Kutlamaları

Kaynak: AA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da kimsesiz ve engelli çocuklar için Nevruz Bayramı kutlama etkinliği düzenlendi.Kazakistan Milli Müzesinde yapılan etkinliğe, Kazakistan Kültür ve Spor Bakanı Arıstanbek Muhamediulı'nın yanı sıra Kazakistan'da faaliyet gösteren büyükelçiler ile çok sayıda davetli katıldı.Milli şarkı ve dans gösterilerinin yapıldığı etkinlikte Bakan Muhamediulı, diplomatlar ve sanatçılar, çocuklar için "duşak kesme (tusau keser)" ayini gerçekleştirdi.Muhamediulı ve beraberindekiler düşmesine engel olacağı inancıyla çocukların ayakları arasına bağlanan kurdeleyi keserek çocukları halı üzerinde yürüttü.Etkinlik çerçevesinde, göçebe Kazak halkı kıyafetlerinin defilesi yapılırken el sanatları ürünleri sergilendi ve Nevruz yemeği "köje" ikram edildi. Kimsesiz ve engelli çocuklara da hediyeler verildi.Muhamediulı, yaptığı konuşmada, milli gelenek ve göreneklerin, kültürün yayılması açısından Nevruz Bayramı'nın önemli olduğuna dikkati çekerek, "Nevruz Bayramı sadece Kazakların değil ülkemizde yaşayan tüm halkların bayramı olmalı." ifadesini kullandı.Nevruz Bayramı kutlamalarında Kazak halkının gelenek görenekleri, ayinleri ve çeşitli el sanatlarının sergilendiğini dile getiren Muhamediulı, "Ülkemizin geleceği gençlerin elinde. Gençlerimize gelenek ve göreneklerimizin olumlu yönlerini göstermeliyiz." dedi.Muhamediulı, 21 Mart Nevruz Bayramı'nda, herkesi milli kıyafetleri giyerek Astana'nın farklı noktalarında yapılacak çeşitli kültürel etkinlikleri izlemeye davet etti.